Coronavirus, bollettino 23 novembre: 22.930 nuovi casi, 630 decessi

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Tutti i numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Italia

È stato diramato bollettino di lunedì 23 novembre del Ministero della Salute in merito all’emergenza Coronavirus. Sono stati effettuati 148.945 tamponi e individuati 22.930 nuovi positivi al Covic-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Con 31.395 dimessi/guariti in più nell’ultima giornata, gli attualmente positivi salgono a quota 796.849. Vanno registrati purtroppo anche 630 decessi per un totale di vittime che sale così a quota 50.453.

Attualmente positivi: 796.849

Deceduti: 50.453 (+630)

Dimessi/Guariti: 584.493 (+31.395)

Ricoverati: 38.507 (+427) di cui in Terapia Intensiva: 3.810 (+9)

Tamponi: 20.537.521 (+148.945) Totale casi: 1.431.795 (+22.930, +1,63%)

