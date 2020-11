Perez ha individuato l’erede di Modric in casa Real Madrid: arriva dalla Lazio

Luka Modric non sembra destinato a rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid e all’età di 34 anni sarebbe pronto per una nuova avventura: il club sta già ragionando a un suo possibile sostituto, pronto a lottare con maggior intensità e che possa rappresentare un innesto di qualità al centrocampo di Zidane. Il tecnico al momento vede il giocatore croato come una riserva di Kroos e di Valverde, il che ha contribuito a creare la divisione che avverrà molto probabilmente al termine della stagione, come riportato da ‘DonBalon’.

Sempre il quotidiano spagnolo specifica che Florentino Perez avrebbe già chiaro in testa il nome del sostituto di Modric: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che già da tempo è sotto stretta osservazione da parte delle merengues. Alla Lazio dal 2015, l’ex Genk a 25 anni potrebbe fare il salto di qualità che lo attende già da un paio di stagioni. L’unico ostacolo è rappresentato al momento dal costo del cartellino del giocatore, sia per le richieste di Lotito, sempre molto alte, sia per un accordo in scadenza nel 2024.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato, Modric: “Vorrei chiudere al Real ma non voglio essere un peso”

Calciomercato, Modric: “Mi immaginavo del Milan. Ecco il mio futuro”