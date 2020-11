Serie A, Udinese-Genoa 1-0: de Paul condanna Maran!

La sfida salvezza tra Udinese e Genoa è decisa da de Paul. I bianconeri di Gotti lasciano il penultimo posto in classifica

L’Udinese vince grazie al suo campione ed esce dalla zona retrocessione. I bianconeri di Gotti conquistano una partita complicata, contro il Genoa, con un gol dell’argentino che da fuori batte Perin. Non decolla dunque la stagione del Grifone di Maran, che ora rischia seriamente la panchina.

La partita oggi è stata davvero da dimenticare: Musso, portiere avversario, infatti, non è mai stato chiamato ad una parata tranne che nei minuti finali. Minuti finali che hanno messo i brividi ai bianconeri con un gol annullato a Scamacca. Poi è arrivata anche l’espulsione di Perin. I punti in classifica per l’Udinese adesso sono 7, solo 5 per il Genoa.

Udinese-Genoa 1-0: 34′ de Paul

Classifica Serie A: Sassuolo 18 punti, Milan* e Roma 17; Juventus 16; Inter 15; Napoli*, Lazio, Atalanta 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Spezia, Bologna e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2.

*Una partita in meno

