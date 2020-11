Calciomercato Juventus, un osservato speciale stasera contro il Cagliari

Juventus, piace il giovane Zappa: il terzino del Cagliari sarà un osservato speciale nella sfida di questa sera a Torino

Alla sua stagione d’esordio in Serie A, Gabriele Zappa è certamente una delle note più positive del Cagliari. Eusebio Di Francesco ha avuto il coraggio di lanciare titolare il classe 1999 e il ragazzo brianzolo cresciuto nel vivaio dell’Inter ha saputo subito far vedere di cosa è capace. Sette gare disputate, due assist regalati ai compagni e prove convincenti. Tanto che alcuni club gli avrebbero già messo gli occhi addosso. Tra questi c’è la Juventus, che lo valuterà con grande attenzione questa sera.

I bianconeri sfideranno infatti il Cagliari a Torino per l’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A. E Zappa, come riferisce ‘Tuttosport’, è un profilo molto gradito in casa bianconera. Paratici, insieme a Nedved e Cherubini lo valuterà stasera da vicino con grande attenzione. Il ragazzo, arrivato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto dal Pescara, non rappresenta una priorità, ma è certamente uno dei tanti giovani seguiti dalla Juventus, intenzionata a ringiovanire la propria rosa. A caccia di rinforzi sulle corsie difensive, il natio di Monza può essere certamente un’idea. Altre piste portano ad Emerson Palmieri, più esperto e in uscita dal Chelsea e al giovane Nuno Mendes dello Sporting CP, su cui c’è anche il Milan come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it.

