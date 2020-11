Uruguay, focolaio Covid-19 in nazionale: 16 positivi

Focolaio dal ritiro dell’Uruguay: ci sono dieci giocatori positivi

Sono sedici i positivi della nazionale dell’Uruguay tra giocatori e staff. Un focolaio che è scoppiato nel ritiro della Celeste, che appena due giorni fa ha disputato una gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro il Brasile.

Questa la lista dei giocatori risultati positivi: Matías Viña, Luis Suárez, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Núñez, Gabriel Neves, Brian Rodríguez e Diego Godín, che quindi è l’unico degli ‘italiani’ della lista. Risultati negativi, invece, gli altri giocatori impegnati in Serie A: Caceres, Nandez e Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Uruguay, i convocati di Tabarez: quattro ‘italiani’

Uruguay, focolaio Covid-19 in nazionale

Da valutare adesso gli eventuali provvedimenti per la selezione, con il Ministero della Salute Pubblica (MSP) che ha citato l’Associazione calcistica uruguaiana (AUF) peer non aver rispettato i protocolli da tempo approvati per il contenimento dell’epidemia. A confermarlo è stato Daniel Salinas, ministro della sanità pubblica, tramite il proprio profilo Twitter.

AUF fue citada por MSP Fiscalización por su responsabilidad en el cumplimiento de protocolo aprobado oportunamente. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 20, 2020

Della positività di Godin ha parlato anche il Cagliari, in un comunicato ufficiale: “Gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godín: il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Covid-19, misure rinnovate per sei regioni. Speranza: “L’indice Rt è sceso”

Tegola Lazio, anche Milinkovic-Savic è positivo al Covid-19