Tegola Lazio, anche Milinkovic-Savic è positivo al Covid-19

Brutte notizie per la Lazio e per Inzaghi: Milinkovic-Savic è risultato positivo al Covid-19

Non finiscono le brutte notizie in casa Lazio per via del Covid-19. Oltre al noto giallo relativo a Ciro Immobile, che oggi non ha più svolto le visite mediche di idoneità come inizialmente programmate, e Strakosha, anche Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo così come l’esterno del Verona Lazovic. A comunicarlo è stata la federcalcio serba sul proprio sito ufficiale: “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic e Dorde Nikolic. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo mentre gli altri componenti sono tutti negativi”, recita la nota della Serbia.

Così come Milivojevic, altro giocatore che ha contratto il Covid, tutti i membri del gruppo squadra risultati positivi hanno lasciato il centro sportivo di Stara Pazova per cominciare l’isolamento.