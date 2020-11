Lazio, visite mediche annullate per Immobile – Ultime CM.IT

Annullate le visite mediche di Ciro Immobile, ancora in isolamento: gli aggiornamenti sull’attaccante della Lazio

Ieri l’annuncio, oggi la disdetta. “Visite mediche annullate per Ciro Immobile“. L’attaccante della Lazio era atteso in Paideia per i controlli di idoneità sportiva. Un passaggio fondamentale per tornare ad allenarsi che aveva fatto esultare i tifosi biancocelesti. Del resto, venendo in clinica avrebbe interrotto l’isolamento, circostanza possibile solo con l’ok della Asl in presenza di un tampone negativo. Simone Inzaghi, che sabato sfiderà il Crotone, dovrà quindi ancora attendere per riavere a disposizione il suo attaccante.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, Luis Alberto contro la società: lo sfogo social | FOTO

Calciomercato Inter, la rivelazione: “Conte non vuole nessuno dei due”