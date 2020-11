Supercoppa italiana, UFFICIALE: Juve-Napoli al Mapei Stadium

La Supercoppa italiana, che metterà di fronte Juventus e Napoli, si giocherà al Mapei Stadium, mercoledì 20 gennaio

Tutto confermato, la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli si giocherà mercoledì 20 gennaio a Reggio Emilia, al Mapei Stadium. Sarà dunque la casa del Sassuolo ad ospitare la sfida che metterà di fronte i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Le Lega di Serie A lo ha ufficializzato in serata.

Il trofeo, giunto alla 33ª edizione, sarà disputato per la ventunesima volta in Italia e darà il modo di vedere a confronto Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, che tanto bene si conoscono per essere stati per anni compagni al Milan. L’ultima volta ad imporsi, contro i bianconeri, era stata la Lazio.

