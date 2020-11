Supercoppa Italiana, spunta la data per Juventus-Napoli

Supercoppa Italiana, indicazioni di massima per data e luogo di Juventus-Napoli: ecco quando e dove si giocherà

Nel corso dell’Assemblea di Lega di Serie A di ieri, in via informale sarebbe stata anche decisa la data in cui disputare la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Dai principali quotidiani si apprende stamani che, in attesa di ufficialità, l’indicazione sarebbe svolgere il match mercoledì 20 gennaio. Inoltre, per ovviare alle problematiche sollevate dall’emergenza coronavirus, niente location all’estero, ma la gara sarà disputata in Italia. Molto probabilmente, lo stadio prescelto sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

