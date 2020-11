Napoli, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid: già in isolamento

Rientrato dagli impegni in nazionale, non è entrato in contatto con la squadra

Nuovo positivo in casa Napoli: si tratta di Amir Rrahmani, rientrato dagli impegni in nazionale con un leggero problema alla spalla da valutare. Uscito anzitempo dal campo durante la gara tra Kosovo e Moldavia, il giocatore azzurro adesso dovrà comunque osservare un periodo di isolamento presso il proprio domicilio e salterà la gara con il Milan in calendario domenica sera. Non era ancora entrato in contatto con il gruppo squadra, stando a quanto riportato dal Napoli sull’account ufficiale di Twitter della squadra.

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/yMFwnQTJMp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2020

