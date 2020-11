Prima di Crotone-Lazio, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato degli assenti annunciando il forfait di Luiz Felipe

Alla vigilia di Crotone-Lazio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sulla questione assenti. L’allenatore ha affermato: “Strakosha è vicino al rientro anche se non ci sarà con il Crotone. Mancherà anche Luiz Felipe, ha contratto il Covid qualche giorno dopo la partita con la Juventus. Non si saranno Lulic e Milinkovic, con Escalante che avrà ancora bisogno di 4-5 giorni”.

Proprio sull’assenza del serbo, Inzaghi ha affermato: “Altri colleghi si trovano nella stessa situazione mia. Inter e Cagliari sono stati colpite, anche la Roma ha avuto problemi, al Milan mancherà l’allenatore. Dobbiamo essere bravi a convivere con questa situazione. Milinkovic ci mancherà, come Luiz Felipe è asintomatico. Speriamo torni presto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, caso Luis Alberto: può partire | Assalto dalla Spagna

Tra tante assenze, c’è anche il ritorno di Immobile: “Ieri l’ho visto bene, domani deciderà come per i nazionali”. Infine, sul Luis Alberto: “Sa di aver sbagliato e sarà multato ma si è allenato bene. Come gli altri deciderò domani mattina”.