Calciomercato Lazio, caso Luis Alberto: può partire | Assalto dalla Spagna

Nella Lazio è divampato il caso Luis Alberto nell’ultima settimana. Il centrocampista potrebbe partire nelle prossime sessioni di calciomercato

Il caso legato a Luis Alberto potrebbe infiammare il mercato attorno allo spagnolo. Pur essendo uno dei perni della squadra, le dichiarazioni del centrocampista sul ritardo nel pagamento degli stipendi non è affatto piaciuta alla società, particolarmente sensibile sul tema. La Lazio ha, dunque, tutta l’intenzione di infliggere una dura punizione al trequartista, comminando una multa molto salata da 50mila euro. Gli ultimi rumors riferiscono addirittura di un declassamento tecnico nel prossimo futuro per il centrocampista.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto può partire: occhio al Siviglia

La situazione è, quindi, sempre più spinosa e potrebbe aver incrinato definitivamente i rapporti tra lo spagnolo e la società biancoceleste. L’interesse sul mercato per un calciatore di questo livello sicuramente non manca e la cessione ora non è impossibile. Secondo quanto riporta ‘El Gol Digital’, il Siviglia sarebbe pronto a tornare all’attacco per acquistare il calciatore. Sarebbe ideale per il calcio di Lopetegui, grazie alla sua duttilità e alle grandi doti tecniche. Vedremo se già nel mercato di gennaio avverrà l’assalto e quali saranno le richieste della Lazio.

