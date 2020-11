Lazio, Luis Alberto chiede scusa: “Non era il momento di dire quelle cose”

Luis Alberto, calciatore della Lazio, è tornato sulla polemica social scoppiata ieri con le sue dichiarazioni sul nuovo aereo del club

Intervenuto sui propri canali social, il calciatore della Lazio Luis Alberto si è scusato per le sue dichiarazioni di ieri. Lo spagnolo aveva criticato fortemente il club dopo la notizia dell’acquisto di un nuovo aereo per la squadra: “Entro qui per sistemare le cose: scrivere mi sembrava un po’ freddo. Non era il momento per quelle dichiarazioni, ho sempre detto quello che penso e non è una questione di soldi, è un momento difficile per tutti. Voglio chiudere qui la questione così torniamo a divertirci e giocare”.

Il giocatore ha tentato di chiarire il proprio pensiero: “Quando dico una cosa non dovete prenderla alla lettera, voglio che la Lazio sia al meglio per tutti noi. Sono il primo a prendermi questa responsabilità se ho fatto una cagata, non so fino a quando sarò qui – se 1,2,3,4 o 5 anni – ma darò sempre il massimo come ho sempre fatto. Ho giocato anche infortunato, poi posso giocare bene o male”.

Luis Alberto ha poi chiesto scusa ai tifosi: “Mi sono arrivati messaggi di laziali e non. Non sono stupido, non posso essere laziale come voi o come Cataldi che qui ci è nato. Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa, non era la mia intenzione parlare di soldi, la squadra è stata la prima a difendere la società, abbiamo lasciato un mese di stipendio. Fino a quando sarò qui vado in campo per il mister, per Angelo, per lo staff e le persone che lavorano con noi al 100%”.

Il biancoceleste prova così a chiudere definitivamente la faccenda: “L’importante è che resti tutto sempre in campo. La Lazio per me ha dato tutto, devo ringraziarla, anche io sto dando tutto per la Lazio, dobbiamo continuare a essere una famiglia. Era sbagliato dire quella cosa in questo momento, dobbiamo migliorare tutti. Volevo metterci la faccia. Ora speriamo di festeggiare insieme qualche altro titolo”.

