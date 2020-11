In Inghilterra si parla nuovamente del futuro di Messi, che sembra sempre più lontano dal Barcellona

Il futuro di Lionel Messi continua a essere al centro delle discussioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’argentino in estate sembrava ormai destinato a lasciare i blaugrana, ma il cambio della presidenza ha stravolto le carte in tavola e alla fine a ‘Pulga’ è rimasta. In tanti continuano a sognarlo perché il contratto è ancora in scadenza e l’occasione è più unica che rara. Soprattutto dopo lo sfogo trapelato due giorni fa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’Inter lo sogna da tempo, ma fino ad ora è rimasta una suggestione, il PSG potrebbe avere le risorse economiche ma è il Manchester City a essere in pole, come ribadito anche dall’ex Barcellona Rivaldo. In Inghilterra il ‘Daily Mirror’ ha pochi dubbi sulla prossima destinazione di Messi, che sarà dal suo mentore Guardiola. Il manager spagnolo ha appena rinnovato con i ‘Citizens’ ed è pronto a dare l’assalto al campione argentino. Il Barcellona, secondo il tabloid, sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio, dal momento che il rischio di perderlo gratis a giugno è troppo importante per essere trascurato.