Il tecnico del Barcellona ha commentato il futuro di Lionel Messi

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con l’Atletico Madrid, in programma domani sera alle 21:00 al Wanda Metropolitano, Ronald Koeman ha toccato anche alcuni punti di calciomercato inerenti i blaugrana, partendo inevitabilmente da Lionel Messi, apparso visibilmente infastidito da alcune domande dei giornalisti al suo rientro in Spagna: “Posso capire che sia incazzato. Dopo un viaggio così lungo, gli viene chiesto di Griezmann: penso che sia irrispettoso. Capisco che da parte vostra si tratta di cercare una polemica, ma nello spogliatoio non ho visto problemi tra di loro. Non sono a favore della ricerca di problemi e di guai”.

“Non vedo Messi lontano dal Barcellona. Non risponderò più a questa domanda” ha poi risposto in maniera solenne il tecnico blaugrana alla stampa che chiedeva ancora quale sarebbe stato il futuro di Messi. “Ha ancora un anno di contratto e penso che debba restare con noi. Però non sono io che devo convincerlo. Nessuno sa cosa accadrà in futuro”.

