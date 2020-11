Koeman vorrebbe puntare su Dembele e allontana l’arrivo al Barcellona di Adama Traore, seguito dalla Juventus per l’attacco

Il Barcellona scarta Adama Traore, entrato nei radar anche della Juventus. Secondo il portale ‘Don Balon’, Koeman avrebbe chiuso le porte all’arrivo in Catalogna del potente esterno offensivo spagnolo. Il tecnico olandese avrebbe fiducia nel recupero a grandi livelli di Dembele, spingendo per il rinnovo del francese anche lui in orbita Juve sul mercato in caso di divorzio dal Barça.

Juventus, il Barcellona molla Adama Traore

Una buona e una cattiva notizia quindi per la ‘Vecchia Signora’ tra Dembele e Traore, con quest’ultimo che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo e l’aumento della clausola rescissoria del contratto in scadenza attualmente nel 2023. Il 24enne nazionale spagnolo (valutato non meno di 60 milioni) ha tante richieste in giro per l’Europa, con la Juventus che resta alla finestra per giugno se il giocatore non dovesse trovare l’intesa per la firma con il Wolverhampton. Con il futuro di Paulo Dybala che resta in bilico considerando un rinnovo che tarda ad arrivare, Paratici e Cherubini non perdono di vista Traore per lo scacchiere offensivo di Pirlo in vista della prossima estate. La dirigenza della Continassa, se saltasse l’accordo con Dybala, potrebbe ascoltare le offerte partendo da una base di 80 milioni di euro per la cessione del numero dieci.

