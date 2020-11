Nuovo pesante infortunio per Klay Thompson. Il cestista americano dei Warriors ha riportato la rottura del tendine d’Achille

Non c’è pace per Klay Thompson. Il cestista statunitense, dopo aver saltato l’intera stagione passata, per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è costretto ad un nuovo pesante stop. Come comunicato dai Warriors – sui propri canali ufficiali – il 30enne di Los Angeles, durante l’allenamento di ieri, ha subito un infortunio alla gamba destra, riportando, come hanno confermato gli esami, la rottura del tendine d’Achille. Per Thompson la stagione 2020-21 è già finita.

