Al ritorno dalle nazionali subito cattive notizie per Stefano Pioli, che non potrà contare sul suo attaccante più in forma

Le nazionali consegnano un nuovo infortunio pesante alle milanesi. Se l’Inter ha dovuto fare i conti soprattutto con i positivi Covid come Kolarov e Brozovic, anche il Milan dovrà fare a meno di un giocatore molto importante. Proprio nel momento in cui i rossoneri dovranno cominciare il nuovo tour de force tra campionato ed Europa League.

A finire ko è stato Rafael Leao, che in questo inizio di stagione è stato forse – insieme a Ibrahimovic – l’attaccante più in forma del Milan. Il portoghese ha lasciato il campo ieri nel match dell’Under 21 contro l’Olanda: come raccolto da Calciomercato.it, si tratta di lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop di almeno un paio di settimane per lui, che tra dieci giorni effettuerà nuovi controlli. Di sicuro salterà le sfide contro il Napoli, il Lille in Europa League, con la Fiorentina e verosimilmente con il Celtic.

