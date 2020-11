Milan, infortunio Leao: Rebic torna titolare! Le scelte di Pioli

Con l’infortunio di Rafael Leao, via libera per Ante Rebic, che torna titolare. Ecco le scelte di Pioli in vista di Napoli

Stefano Pioli perde Rafael Leao. L’attaccante, che ieri ha giocato solo 37 minuti di Portogallo-Olanda, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore salterà certamente le partite contro Napoli, Lille e molto probabilmente Fiorentina. Per Stefano Pioli, che durante la settimana ha recuperato tutti gli effettivi – Musacchio incluso – deve fare i conti dunque con l’assenza di un giocatore, che ha dimostrato di essere importante per questo Milan.

Il sostituto appare scontato: la pausa per le nazionali ha permesso a Rebic di recuperare totalmente dal problema al gomito, che lo aveva tenuto fuori dai campi per più di un mese. Dopo gli scampoli di gara con Udinese e Verona, il croato partirà dal primo minuto contro il Napoli. Difficile, però che possa avere i 90 minuti sulle gambe e proprio per questo scaldano i motori Brahim Diaz e Hauge. Le alternative a Pioli non mancano di certo, visto che anche Saelemaekers e Krunic sono stati impiegati in quel ruolo.

Milan, la formazione per il Napoli

La formazione che verrà schierata contro il Napoli appare fatta. Stefano Pioli, con il pieno recupero di Romagnoli, non ha davvero alcun dubbio: in porta ci sarà ovviamente Donnarumma e la linea di difesa sarà composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, ancora panchina per Tonali, con Kessie e Bennacer che non si toccano. Sulla trequarti, Rebic giocherà insieme a Calhanoglu e Saelemaekers, dietro ovviamente, a Ibrahimovic.

4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

