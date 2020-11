Juventus, Pirlo ritrova due big | Report UFFICIALE dei bianconeri

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nel corso dell’allenamento ha ritrovato due big: il report ufficiale

La Juventus ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento pomeridiano. I ragazzi di Andrea Pirlo scenderanno in campo sabato contro il Cagliari: “Consegnati agli archivi gli impegni delle Nazionali, la Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari in programma all’Allianz Stadium sabato e che inaugurerà un ciclo di dieci gare in un mese“. Un vero e proprio tour de force per i bianconeri, che avranno a disposizione anche due elementi molto importanti per Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rebus post Chiellini | Quattro nomi in corsa

Si tratta di Chiesa e Dybala, che oggi hanno svolto l’intera seduta col gruppo: “Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il gruppo, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni. Gruppo con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Anche domani, vigilia di Juventus-Cagliari, appuntamento al pomeriggio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente Giroud apre all’addio: “Niente rinnovo”