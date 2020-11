Calciomercato Roma, El Shaarawy dà appuntamento a gennaio

Stephan El Shaarawy dà appuntamento a gennaio: accostato a Roma e Juventus, il ‘Faraone’ è destinato a lasciare la Cina

Vicino al ritorno alla Roma nel calciomercato ‘estivo’, accostato anche alla Juventus, Stephan El Shaarawy dà appuntamento a gennaio per il ritorno in Italia. L’attaccante, destinato a lasciare lo Shanghai Shenhua, ha raccontato la sua esperienza e le speranze per il futuro in un lungo post su Instagram.

Un messaggio che parte della Nazionale: “Si chiude così anche quest’ultimo raduno – scrive il ‘Faraone’ -, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ho avuto la fortuna di lavorare con due professionisti ma soprattutto due persone speciali come Claudio Donatelli e Marco Ferrelli che sento di ringraziare tantissimo, i quali mi hanno permesso di poter mantenere una condizione idonea al tipo di impegni che siamo andati ad affrontare”.

In azzurro “la fascia di capitano e la doppietta (contro la Moldovia ad ottobre, ndr) sono state la dimostrazione e la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con la massima disponibilità e perseveranza. Perché saper aspettare non vuol dire fermarsi! – scrive El Shaarawy – E noi non l’abbiamo mai fatto”.

L’attaccante continua: “Ora sarà ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo”.

Ora però è tempo di pensare al futuro: “Si ripartirà, come sempre, con la stessa voglia e passione che mi hanno permesso di vivere emozioni come queste” conclude El Shaarawy.