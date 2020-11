Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a tutto tondo soffermandosi anche su Morata

Sei gol e due assist con la maglia della Juventus dal suo ritorno in bianconero per Alvaro Morata che è arrivato a Torino con un bagaglio di esperienza certamente superiore rispetto alla sua prima avventura. L’attaccante iberico ha anche riconquistato un posto da titolare con la nazionale spagnola, ritrovando la rete anche nella sfida decisiva stravinta contro la Germania. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La società bianconera spera quindi di poter presto chiudere la trattativa con l‘Atletico Madrid per il riscatto di Morata che in appena un paio di mesi ha già convinto l’intero ambiente. Proprio a tal proposito è intervenuto il presidente dei ‘Colchoneros’, Enrique Cerezo, che intervistato a ‘El Larguero’ ha chiarito: “Lo adoro perchè se lo merita, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico Madrid in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Morata imprescindibile | Paratici ha già deciso

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: firma a Natale