Alvaro Morata determinante per la Juventus in questa prima parte di stagione. Il club bianconero lo riscatterà dall’Atletico Madrid

Trascinatore alla Juventus e adesso anche nella Spagna. Alvaro Morata fa la voce grossa con la maglia delle ‘Furie Rosse’, festeggiando al meglio il ritorno in Nazionale. L’ex Atletico Madrid non segnava da oltre un anno con la selezione spagnola, prima del colpo di testa vincente di martedì sera ad aprire la storica goleada della squadra di Luis Enrique contro la Germania. Momento d’oro per un Morata ritrovato ad alti livelli come sottolineato a Calciomercato.it dal suo agente.

Juventus, riscatto Morata: futuro già scritto

Rete che certifica il grande inizio di stagione del classe ’92, tornato alla Juventus a quattro anni di distanza dalla cessione nell’estate 2016. Gol, giocate, assist e tanto lavoro per la squadra: un Morata rinato che fa le fortune della Juventus e di chi gli sta a fianco. L’ex Real e Chelsea è sbarcato a Torino lo scoro settembre in prestito oneroso per 10 milioni di euro, rinnovabile per la stessa cifra nel 2021 e con diritto di riscatto a 35 milioni fissato l’anno successivo. Il CFO Paratici può comunque rilevare per intero il suo cartellino già la prossima estate per 45 milioni di euro e, stando a ‘Tuttosport’, quasi sicuramente eserciterà il riscatto considerando l’impatto che il giocatore sta avendo nello scacchiere di Pirlo. Da quarta scelta ad alfiere imprescindibile con i suoi 6 gol già messi a referto tra campionato e Champions: Morata si è ripreso la Juve.

