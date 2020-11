Calciomercato Juventus, obiettivo dalla Premier | Top club fuori dalla corsa

Sono tanti gli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato: uno di questi avrà una concorrente in meno

La Juventus sta monitorando attentamente il mercato europeo, in attesa di piazzare i colpi giusti per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, in difficoltà in quest’inizio di stagione. La lista degli obiettivi della dirigenza bianconera è numerosa, per uno di questi ‘big’ c’è da registrare il ritiro dalla corsa di un club importante come il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barça si chiama fuori per l’obiettivo sulla fascia

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona non ha intenzione di restare in corsa per l’acquisto di Adama Traoré. L’ala del Wolverhampton ha già giocato con la maglia dei blaugrana: è infatti andato via nel 2015 dalla formazione B per approdare all’Aston Villa. In Premier, con i Wolves, si è affermato come uno dei migliori del campionato nel suo ruolo e ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club. Uno di questi è la Juventus, oltre a Liverpool e Manchester United. Ma d’ora in poi, Paratici dovrebbe avere una concorrente in meno: il Barça si chiama fuori.

