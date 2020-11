Napoli, l’agente di Insigne: “Ammutinamento decisione del gruppo”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito

Dopo le ottime prestazioni con la maglia del Napoli, Lorenzo Insigne si sta affermando ad alti livelli anche con la maglia della nazionale italiana. Ne ha parlato il suo agente, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Col Milan non arriverà scarico, lui è sempre sul pezzo. Suda sempre la maglia e vorrà far bene anche con quella del Napoli“.

Su Gattuso – “Lo ha fatto sempre sentire importante, Gattuso gli ha dato il giusto peso. Quando l’allenatore ti ritiene importante, il giocatore da sempre tutto, che sia un top player o meno“.

La numero 10 di Maradona – “Quella maglia è stata di Dio, è ingiusto assegnarla a chiunque. A Napoli sarebbe un peso per chiunque, meglio lasciarla lì dov’è“.

Contestazioni ricevute – “La cosa bella di Insigne è che lui ride quando mi arrabbio. E’ cresciuto, ha le spalle larghe. Non si è incavolato per una critica ingiusta, ma per la frequenza. Le ha ricevute anche quando non lo meritava“.

Ammutinamento – “Fu preso come capro espiatorio, ma è fuori logica: fu una decisione di tutto il gruppo, ma purtroppo Lorenzo è il primo da colpire“.

