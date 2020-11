Roma, non solo Tiago Pinto: si scalda la pista Ribalta – Ultime CM.IT

La Roma ridisegna i suoi quadri dirigenziali: dopo Tiago Pinto, si lavora anche alla pista Javier Ribalta, attualmente allo Zenit

Tiago Pinto, ma non solo. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio del dirigente portoghese come general manager dell’area calcio, il prossimo passo sarà l’arrivo di un direttore sportivo che, nelle intenzioni ideali dei Friedkin, dovrà rivestire soprattutto il ruolo di un capo scouting.

In tal senso, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Javier Ribalta resta uno dei candidati principali. Sotto contratto con lo Zenit fino al giugno del 2021, il dirigente della squadra russa ha ricoperto già questo ruolo dal 2012 al 2017 nella Juventus di Marotta e Paratici e per questo motivo è un profilo molto stimato nella Capitale. Un nome concreto, dunque, ma non l’unico presente in una lista che annovera anche altri candidati con le stesse caratteristiche.

