Nations League, Romania-Norvegia: la UEFA stabilisce il 3-0 a tavolino

La UEFA non fa sconti e dopo la mancata trasferta della Norvegia, stabilisce il 3-0 a tavolino a favore della Romania nella Nations League

La decisione del Ministro della Salute norvegese di non far partire la rispettiva Nazionale per la trasferta in Romania, dove si sarebbe dovuta giocare la gara di Nations League, aveva fatto clamore. Le motivazioni della mancata trasferta erano da ricercare nella scoperta di un positivo al Covid-19 all’interno della Nazionale norvegese. Nella giornata di oggi, la Commissione Disciplinare UEFA ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino alla Romania. Nessuno sconto per Haaland e compagni, che pagano cara la decisione della Federazione di non correre rischi e non partire per la trasferta europea.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Una situazione che rischia di creare un ulteriore precedente in vista dei futuri verdetti riguardo a Juventus–Napoli, dopo il 3-0 assegnato ai bianconeri nei primi due gradi di giudizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Tiago Pinto nuovo general manager: ecco chi è

CMIT TV – Pre partita Bosnia-Italia e non solo: SEGUI la diretta

Calciomercato, super colpo a zero | Quattro pretendenti: Juventus in pole