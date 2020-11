Calciomercato, Balotelli ci ripensa | Nuova destinazione a sorpresa!

Dietrofront di Mario Balotelli: spunta una nuova destinazione a sorpresa per l’attaccante. Gli aggiornamenti

Nuovo colpo di scena sul futuro di Mario Balotelli. L’attaccante, attualmente svincolato, sembrava orientato verso il trasferimento in Brasile, al Vasco da Gama, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un dietrofront. Nuova destinazione in Inghilterra per l’ex Inter, Milan e Manchester City. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO.

