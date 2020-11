Nuovo caso per la Bosnia che deve registrare la positività al Coronavirus di Sead Kolasinac, terzino sinistro dell’Arsenal

Questa sera l‘Italia scenderà in campo per la gara decisiva di Nations League contro la Bosnia. I padroni di casa perdono però un altro pezzo importante del proprio scacchiere. Dopo Ibrahim Šehić, un altro membro della Bosnia non potrà giocare contro gli azzurri a causa del Coronavirus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Attraverso il proprio sito ufficiale, la federazione bosniaca ha reso nota la positività di Sead Kolasinac al Covid-19.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Bosnia-Italia, Evani: “Brutto se non vinciamo. Dzeko non ci condiziona”

Bosnia-Italia, Florenzi: “Gioco più spettacolare, come una finale!”