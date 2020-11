Bosnia-Italia, Florenzi: “Gioco più spettacolare, come una finale!”

Le parole di Alessandro Florenzi in vista della sfida dell’Italia contro la Bosnia, l’ultima della fase a gironi della Nations League. Ecco le sue dichiarazioni

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana, che farà visita alla Bosnia Erzegovina, per l’ultima partita di Nations League. Gli azzurri sono chiamati a difendere il primo posto per giocare le Final Four. In vista della partita contro Pjanic e compagni è intervenuto in conferenza stampa, al fianco di Evani, ct ad interim, Alessandro Florenzi.

Ecco le parole dell’esterno del Psg:

“Non sarà una partita facile, all’andata ci hanno messo in difficoltà, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia, dobbiamo mettercelo bene in testa, siamo carichi, vogliosi di fare risultato. Calo di concentrazione dopo una grande prova? Non può e non deve succedere, visto quello che vale questa partita per noi. Come gruppo è molto simile a quello del 2016, come gioco è forse più spettacolare”.

MOTIVAZIONI – “Tutte le gare sono importanti e devono essere affrontate come delle finali. È quello che il tecnico vuole, la cosa che il mister ed Evani ci trasmettono ogni giorno”.

DZEKO – “Senza Edin sarà diverso, di solito si appoggiano su di lui che è un campione. Dovremo rifare la partita con la Polonia, far subito gol. C’è solo un risultato”.”

