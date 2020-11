Calciomercato Juventus, Pirlo vuole un rinforzo | Sacrificio a centrocampo

Dalla Spagna rivelano come Pirlo abbia chiesto un rinforzo a centrocampo, motivo per cui la Juventus sembra disposta a sacrificare Ramsey

Mentre la sosta delle Nazionali sta volgendo al termine, la Juventus è concentrata sul tour de force che l’aspetta fino alla fine dell’anno. Intanto, però, è già tempo di pensare al mercato di gennaio: dalla Spagna rivelano come Andrea Pirlo abbia chiesto un rinforzo per il centrocampo. Da quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, oltre al Milan ci sono anche i bianconeri su Szoboszlai. Inoltre, i campioni d’Italia non perdono di vista il talento in ascesa di Manuel Locatelli. Per riuscire a mettere le mani su un grande colpo a centrocampo, però, la Juventus deve riuscire a cedere qualcuno: il tecnico bresciano avrebbe scelto chi sacrificare.

Calciomercato Juventus, Pirlo ‘taglia’ Ramsey | Ritorno in Premier per il gallese

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, il giocatore individuato dalla Juventus per fare cassa nel prossimo mercato sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese ha avuto un impatto positivo con i dettami tattici di Andrea Pirlo, ma i continui problemi muscolari lo hanno reso sacrificabile agli occhi del tecnico bresciano. Sull’ex Arsenal ci sarebbero diversi club inglesi ed il ritorno in Inghilterra potrebbe anche essere gradito. Per Ramsey i bianconeri si accontenterebbero di una cifra intorno ai 22 milioni di euro e a drizzare le antenne ci sarebbero club come il Wolverhampton, il West Ham e soprattutto il Tottenham di Mourinho.

Nel futuro di Aaron Ramsey potrebbe esserci l’addio alla Juventus ed il ritorno in Premier League: Pirlo vorrebbe un rinforzo a centrocampo ed i bianconeri sarebbero pronti a sacrificare il gallese.

