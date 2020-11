Altra tegola per l’Inter e Antonio Conte: dopo Brozovic, nuovo caso di positività per i nerazzurri di ritorno dalla nazionale

La sosta per le nazionali restituisce all’Inter un altro positivo al Covid-19. Marcelo Brozovic è infatti risultato positivo dai test effettuati con la Croazia, insieme al compagno Vida, mentre Perisic è negativo. Se Gagliardini è tornato a Milano dalla Nazionale a causa del tampone dubbio, poi rivelatosi comunque negativo, l’ennesima tegola arriva dalla Serbia. Senza contare la botta presa da Hakimi col Marocco.



È Aleksandar Kolarov il nuovo positivo al Covid-19 in casa Inter: il difensore nerazzurro era tornato anticipatamente dal ritiro della nazionale, ufficialmente per alcuni problemi fisici che non gli permettevano di scendere in campo. Al ritorno a Milano l’ex Roma ha effettuato il tampone che ha dato esito positivo: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, scrive il club nerazzurro sul proprio sito ufficiae.