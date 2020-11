Coronavirus, è UFFICIALE | Negativizzati tre tesserati del Sassuolo

Il Sassuolo ha reso noto, con un comunicato ufficiale, che tre tesserati della società sono negativi al coronavirus

Il Sassuolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che tre tesserati in precedenza positivi al coronavirus, sono risultati negativi a seguito del nuovo tampone. Torna quindi a disposizione Filip Djuricic, che ha già svolto l’allenamento con la squadra. Gli altri due tesserati negativi sono due membri dello staff di De Zerbi.

Di seguito, il comunicato ufficiale: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Filip Djuricic ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore ha già lavorato con il gruppo“. Per Haraslin, invece: “nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo“.

