Laporta si ricandida per la presidenza del Barcellona. Tra i grandi obiettivi c’è de Ligt della Juventus in caso di elezione

C’è fermento al Barcellona per le nuove elezioni sulla presidenza dopo le dimissioni di Bartomeu. Tra i candidati c’è anche l’ex numero del club blaugrana Joan Laporta, che punta ad un nuovo mandato al ‘Camp Nou’. Il Barça vive un momento delicato non solo sul piano dei risultati ma anche a livello economico, con Laporta che ha comunque promesso dei massicci investimenti sul mercato e il rafforzamento della rosa a disposizione di Koeman.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bomba Don Balon: Dybala-de Ligt per Messi!

Juventus, dalla Spagna: de Ligt obiettivo di Laporta

Ovviamente ci sarà da risolvere anche la ‘grana’ relativa al futuro di Leo Messi, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate. Laporta, in caso di elezione, vorrebbe convincere il fuoriclasse argentino a restare rivoluzionando la squadra e puntando sull’arrivo al Barcellona di grossi calibri a livello internazionale. Tra questi uno degli obiettivi principali di Laporta – scrive il portale ‘Diario Gol’ – è Matthijs de Ligt, nome in cima alla lista dei desideri anche del tecnico e connazionale Koeman. Per il difensore in forza alla Juventus sarebbe pronta una super offerta, anche se non sarà facile convincere il club bianconero a privarsi del giovane difensore valutato almeno 90 milioni di euro. Nella lista di Laporta figurerebbero inoltre Ndombele del Tottenham e Alaba, quest’ultimo destinato a lasciare a parametro zero il Bayern Monaco e in Serie A nei radar della stessa Juve e dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Deciso il futuro di Ronaldo