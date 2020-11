Calciomercato Inter, Moratti: “Kanté e Koulibaly per lo Scudetto”

L’ex presidente Moratti ha voluto consigliare l’Inter: “Con Kanté e Koulibaly vincerebbe il campionato. Eriksen può essere scambiato”

Nonostante non sia più il presidente operativo, l’amore di Massimo Moratti per la società nerazzurra è ancora più vivo che mai. Intervenuto ai microfoni di ‘Gr Parlamento’, l’ex patron meneghino ha voluto consigliare l’Inter sulle prossime mosse di mercato: “Kanté sarebbe molto utile per la squadra e su questo do ragione a Conte, potrebbe essere il tassello ideale. E poi ci vorrebbe Koulibaly, per me è il difensore più grande che c’è in Europa al momento. Con questi due l’Inter vincerebbe il campionato”. Due autentici fuoriclasse che, oltre alla ‘K’ nel cognome, hanno in comune lo straordinario apporto che riescono a fornire alle proprie squadre.

Chi, invece, non sta riuscendo ad esprimersi ad alti livelli è Christian Eriksen: “Capita a certi talenti, per motivi caratteriali o per il tempo, di non riuscire ad avere successo. È quello che sta accadendo al danese e penso che l’Inter potrebbe scambiarlo se dovesse continuare così”. Infine, Moratti non ha perso la fiducia in Conte: “Ha un carattere forte, molto attento”.

