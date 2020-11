Inter, da Gagliardini a Pinamonti e Kolarov | Le ultime da Appiano

Buone e cattive notizie per Conte in vista di Inter-Torino

Buone e cattive notizie per Antonio Conte. Tampone negativo per Gagliardini, quindi il centrocampista sarà a disposizione per il match contro il Torino in programma domenica pomeriggio al ‘Meazza’. Per la sfida coi granata, però, il tecnico dell’Inter rischia di dover fare a meno sia di Pinamonti che di Kolarov. L’attaccante ha rimediato una botta alla caviglia con l’Under 21, mentre il serbo non è al meglio tanto che è stato costretto a saltare la finale playoff per l’Europeo di giugno contro la Scozia, vittoriosa ai calci di rigore.

