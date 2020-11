Dalla Spagna rivelano come Eriksen abbia deciso lasciare l’Inter per tornare al Tottenham: operazione da 20 milioni di euro

La situazione fra il trequartista danese ed il club meneghino sembra essere già arrivata ad un punto di non ritorno. Secondo quanto riferito da ‘todofichajes.net’, Eriksen starebbe facendo pressione tramite il suo agente per tornare al Tottenham. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, a maggior ragione per le cifre di cui si parla: sempre per il portale spagnolo, l’Inter si accontenterebbe di 20 milioni di euro pur di liberarsi del pesante ingaggio del danese. Il trequartista ex Ajax, dal canto suo, lascerebbe un tecnico come Antonio Conte per riabbracciare José Mourinho.

Mentre il feeling con il tecnico salentino non è mai sbocciato, con il portoghese il rapporto è ottimo ed entrambi sarebbero felici di lavorare di nuovo insieme. Nel mercato di gennaio, quindi, potrebbe esserci un clamoroso ritorno al futuro per Christian Eriksen.

