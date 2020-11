Infortunio in Nazionale per Busquets: ritorno di Champions League contro la Juventus a rischio. Ecco le sue condizioni

Nazionale spagnola e soprattutto Barcellona in apprensione per le condizioni di Sergio Busquets. Il centrocampista, sostituito nel secondo tempo di Svizzera–Spagna, ha riportato una "lieve distorsione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro". A renderlo noto è la Federazione spagnola attraverso un comunicato ufficiale.

L’esperto 32enne sarà sottoposto domani a risonanza magnetica e rischia uno stop piuttosto importante. Il giocatore è dunque a forte rischio e con ogni probabilità salterà anche Barcellona-Juventus, sfida di ritorno della fase a gironi di Champions League in programma il prossimo 8 dicembre. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

