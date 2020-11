FIGC, Gravina: “Nessun rischio di stop ai campionati”

Il presidente della Figc Gravina è intervenuto oggi rispendendo al mittente ogni rischio di stop al campionato

La situazione Coronavirus in Italia continua a far registrare numeri poco incoraggianti ma per ora non sembrano esserci rischi di stop ai campionati. Questo è quanto ha riferito il presidente della Figc Gabriele Gravina, presente a Reggio Emilia nel giorno della sfida del Mapei tra Italia e Polonia: “Nessun rischio di stop ai campionati. Si gioca troppo? La Nazionale tornerà a marzo. – le parole riportate da ‘Sky Sport’ – Siamo legati a Mancini da 2 anni di contratto, ma certo che ho pensato ad allungare, attendo notizie da lui, siamo una famiglia”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Italia, Mancini sorride: testa di serie al sorteggio Mondiale

ESCLUSIVO: Emerson e la ‘mossa’ per l’addio al Chelsea | Voglia di Serie A