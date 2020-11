Liga, Tebas ‘trattiene’ Messi e Sergio Ramos: “Spero restino in Spagna”

Il presidente della Liga ha parlato della possibilità di perdere due simboli del campionato

Javier Tebas, presidente della Liga, è stato uno degli ospiti di ‘Marca’ durante lo Sport Weekend. Il leader del calcio spagnolo ha esaminato tutti gli aspetti più salienti dell’attuale situazione spagnola, tra cui anche la possibilità di veder andare via dalla Spagna alcuni giocatori simbolo del campionato.

“Spero non debba accadere di vedere Sergio Ramos e Messi lontano dalla Spagna. Nel caso in cui dovesse capitare, però, dovremmo impegnarci di più per non sentire troppo la loro mancanza. Abbiamo visto andare via Cristiano Ronaldo e non abbiamo notato differenze nemmeno in Serie A, dal suo arrivo. Neymar è andato al PSG e la Ligue 1 è sempre la stessa. Il calcio spagnolo è riuscito a essere al di sopra dei nomi dei giocatori, come dimostrato in questi anni”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

CMIT TV – Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Isco e Ramos

Calciomercato: Messi, Sergio Ramos e Alaba gratis | Le mosse di Juve, Inter e Milan