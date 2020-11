Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto al difensore che ha commentato la situazione

Niente rinnovo per Jerome Boateng, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L’esperto difensore teutonico era intenzionato a rimanere in Baviera prolungando il proprio accordo ma non sembra essere dello stesso avviso anche il club. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Al termine della stagione dunque Boateng lascerà il Bayern e in un’intervista a ‘Süddeutsche Zeitung’ ha manifestato tutto il suo stupore: “Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha parlato, non sapevo niente. Sono rimasto molto sorpreso“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Bayern Monaco, niente rinnovo: Boateng via in estate

Calciomercato Bayern, ESCLUSIVO | Boateng in scadenza, ecco la sua volontà