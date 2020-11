Calciomercato Bayern Monaco, niente rinnovo: Boateng via in estate

L’avventura al Bayern Monaco di Jerome Boateng è giunta quasi al capolinea. Niente rinnovo e addio in estate

Jerome Boateng, in scadenza a giugno col Bayern Monaco, sembra davvero arrivato alla conclusione della sua avventura con lo storico club teutonico. Come rivelato anche nelle scorse settimane da Calciomercato.it, il difensore tedesco era intenzionato a rimanere in Baviera con un rinnovo contrattuale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a quanto riferito oggi dalla ‘Bild’ dopo dieci anni dovrebbe essere finita, perché il Bayern Monaco ha optato per una strada diversa: l’accordo non verrà prolungato. Tanta delusione per Boateng che è osservato in Premier da Arsenal, Chelsea e Tottenham. Stuzzica eventualmente l’ipotesi MLS.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Bayern, ESCLUSIVO | Boateng in scadenza, ecco la sua volontà

Calciomercato Bayern, per Alaba si muove il Real | Le ultime di CM.IT