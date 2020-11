Juventus, Bolt incorona Ronaldo: “È un superatleta, più veloce di me”

Usain Bolt ha parlato dell’attaccante della Juventus, elogiandolo per le sue doti atletiche e definendolo addirittura più veloce di lui

Usain Bolt non ha dubbi: Cristiano Ronaldo oggi è più veloce di lui. Il giamaicano, intervenuto al ‘Marca Sport Weekend’, ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse più veloce lui o il fuoriclasse della Juventus: “Cristiano, non ho dubbi. È ancora in attività, lavora durissimo e, per me, è un superatleta. È sempre sulla vetta del suo sport”.

Il detentore del record del mondo sui 100 metri (9 secondi e 58 centesimi), ha poi commentato il suo ritiro dalle corse: “All’inizio avevo voglia di tornare, poi pensavo a cosa avrei dovuto fare e mi dicevo: meglio di no. I limiti sono solo nella nostra mente, e nel lavoro che serve per raggiungere i propri obiettivi”.

