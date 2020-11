Il Liverpool deve fare i conti con un doppio infortunio grave in difesa: Klopp ripensa a Koulibaly ma deve fare i conti con le richieste del Napoli

Prima van Dijk, poi Gomez. E’ emergenza difesa per il Liverpool ed allora Kloop corre ai ripari. La società inglese a gennaio potrebbe intervenire sul mercato: riflessioni sono in corso ma nella lista dei nomi nel mirino dei ‘Reds’ c’è anche Kalidou Koulibaly. Non certo un obiettivo nuovo per la società inglese ma che nelle prossime settimane potrebbe diventare una pista nuovamente concreta.

Lo riferisce il ‘Mirror’, facendo presente anche che da Liverpool potrebbero essere disposti anche ad un investimento importante. Quanto sarà decisivo per capire se l’eventuale nuovo assalto a Kalidou Koulibaly possa andare realmente in porto. In estate per il difensore senegalese il Napoli non si è smosso dalla valutazione di oltre settanta milioni di euro, una cifra che nessuna società è stata disposto a sborsare. Chissà se a distanza di quattro mesi dalle parti di Liverpool hanno cambiato idea.