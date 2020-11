Juventus, ESCLUSIVO Vulpis: “Terrei Dybala. La verità sull’affare Ronaldo”

Il direttore di SportEconomy, Marcel Vulpis, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato della Juventus e delle situazioni legate a Ronaldo e Dybala

Marcel Vulpis, direttore di SportEconomy e noto giornalista economico-sportivo, nel corso di Terzo Tempo, trasmissione in onda sulla tv di Calciomercato.it, ha parlato anche di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

L’attaccante argentino non sta attraversando un buon momento e in questi giorni sono tornate prepotentemente le voci che lo vorrebbero lontano dalla Juventus. Ad oggi l’accordo per il rinnovo non c’è e l’idea di un addio al bianconero è sempre più concreto:

“Dybala, per l’età che ha, lo terrei, se parliamo da un punto di vista sportivo. L’operazione Cristiano Ronaldo a me non ha mai fatto impazzire, sono stato uno dei primi a dirlo – afferma Vulpis ai nostri microfoni – Tutti dicevano che si ripagava da solo, se andiamo a vedere i valori del merchandising non dicono questo. Già all’epoca uscirono notizie da false illusioni in termini di bilancio, doveva essere preso qualche stagione prima con un pizzico di coraggio in più, allora sì che avrebbe fatto la differenza sotto tutti i punti di vista, sia sportivo, sia economico”.

Il noto giornalista continuerebbe dunque a puntare su Dybala e sembra bocciare l’acquisto del portoghese, protagonista anche lui, ultimamente, di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero di ritorno al Manchester United o al Psg.

