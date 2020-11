Juventus, apprensione per Rabiot: si ferma in Nazionale

Adrien Rabiot fuori causa per la partita della Francia contro la Finlandia: Juventus in apprensione per il centrocampista

Non ci sarà Adrien Rabiot nella Francia che domani sera affronterà la Finlandia in amichevole. Didier Deschamps dovrà rinunciare a lui e ad altri cinque calciatori per problemi fisici: si tratta di Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Corentin Tolisso e Lucas Hernandez. Tutti costretti al forfait per il primo degli impegni novembrini della nazionale transalpina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata e il ritorno in Spagna: il Getafe risponde

Per Rabiot, come riferisce ‘L’Equipe’, un problema muscolare che fa scattare un piccolo allarme in casa Juventus. Al momento non si conoscono altri dettagli sulle condizioni del bianconero. Certo, la sua permanenza nel ritiro dei Blues fa propendere per un problema di poco conto.