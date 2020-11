Calciomercato, Mandzukic in Spagna: arrivano conferme

Mario Mandzukic sembra destinato a giocare lontano dall’Italia. L’attaccante croato attualmente svincolato potrebbe riprendere in Spagna

Mario Mandzukic è ancora senza squadra. L’attaccante croato non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ed è pronto a far ritorno in campo. Nelle ultime settimane l’ex Juventus è stato accostato a diverse squadre: è stato così in orbita Milan ma anche Fiorentina, Bologna e Inter. Idee di mercato che però non si sono praticamente mai scaldate veramente. La possibilità di vedere in azione, in Italia, il croato sembra ridursi ogni giorno che passa sempre di più.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Nelle ultime ore Mandzukic è stato accostato anche al Barcellona come possibile sostituto di Ansu Fati, che dovrà stare lontano dai campi per molto. In Spagna, però, la squadra più interessata al centravanti sembra essere un’altra: anche Mundo Deportivo conferma, infatti, l’interessamento da parte del Celta Vigo per l’ex Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO Canovi: “CR7-Psg possibile. Ecco la scelta di Thiago Motta”

Calciomercato Inter e Juve, giallo Messi: trattativa avviata in segreto