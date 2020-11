Nella lista dei cedibili Pirlo avrebbe inserito anche Paulo Dybala: per la Joya non è esclusa la destazione spagnola con tanto di affare già in ballo

La Juventus non ha ancora trovato la quadratura del cerchio, ma Andrea Pirlo è ancora largamente in corsa per tutti gli obiettivi. A gennaio non sono esclusi nuovi interventi sul calciomercato per i bianconeri, anche in virtù del fatto che ci sono ancora da risolvere diverse situazioni spinose. Come quella di Paulo Dybala, per cui non ci sono novità in ottica rinnovo e l’ipotesi cessione sembra sempre meno utopia. E per comprare, soprattutto in questo momento storico, c’è bisogno prima di cedere.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid pensa a Dybala: intreccio Morata

Come riporta ‘El Gol Digital’, Andrea Pirlo ha inserito tre giocatori in cima alla lista dei partenti. Si tratta di Federico Bernardeschi, Sami Khedira e Paulo Dybala. In particolare, l’argentino è quello che può scatenare duelli di mercato tra le big come l’Atletico Madrid. Per Simeone sarebbe un giocatore ideale, adattabile a tutti i moduli utilizzati dal ‘Cholo’, che in inverno potrebbe far partire l’assalto. Per il portale spagnolo la concorrenza degli altri top club non sarebbe un problema per l’Atletico Madrid, che con la Juventus ha già aperta la questione Morata.

Il bomber spagnolo, protagonista in questo inizio di stagione, è arrivato in prestito dai Colchoneros, ma i bianconeri a giugno avranno la possibilità di riscattarlo per 45 milioni di euro, o in alternativa versare altri 10 milioni per prolungare il prestito con diritto fissato in seguito a 35. Simeone ha quindi un argomento molto convincente, viste le prestazioni di Morata, per arrivare a Paulo Dybala, valutato circa 80 milioni dalla Juventus. E a gennaio il club madrileno, versando una ‘differenza’ di 35 milioni potrebbe chiudere lo scambio. Congetture, ad ora, ma il Cholo è pronto a mettere nel mirino la Joya.