Dura reazione del CEO giallorosso alla sentenza della Corte d’Appello sulla sconfitta a tavolino

Ricorso respinto per la Roma e 3-0 contro l’Hellas Verona a tavolino. Il caso Diawara però continua a tenere banco, soprattutto per la replica di Fienga, che ha deciso di commentare la decisione della Corte d’Appello direttamente all’Ansa: “Si è persa un’occasione per intervenire e modificare un’evidente lacuna normativa, ma soprattutto non si è voluto evitare che venisse comminata una sanzione palesemente sproporzionata rispetto al fatto commesso”.

Il CEO della Roma ha definito “profondamente ingiusta” la sentenza della Corte d’Appello aggiungendo che la società aveva “fatto il massimo, depositando un ricorso di grande importanza, che proponeva una soluzione giuridica che avrebbe permesso un giusto riesame di equità”. Niente da fare, però, da parte degli organi competenti, che a detta dei giallorossi non hanno dimostrato un’apertura al riesame. In ogni caso Fienga in chiusura ricorda che la società si riserva la possibilità di analizzare ulteriori azioni.

