Verona-Roma, UFFICIALE: confermato il 3-0 a tavolino

Verona-Roma, ricorso respinto e confermato il 3-0 a tavolino per i veneti: ufficiale la decisione della Corte d’Appello

Ora è ufficiale: confermata la sconfitta a tavolino per 3-0 della Roma contro il Verona. Il club capitolino si è visto respingere il ricorso confermando la sconfitta nella gara della prima giornata di campionato. La Roma aveva infatti schierato in campo Diawara, che non rientrava nella lista dei 25 giocatori della rosa giallorossa.

Questo il comunicato ufficiale sul sito della FIGC:

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa”.

